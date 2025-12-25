El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Bailén se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque a lo largo del día se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados, alcanzando un máximo de 11 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% al amanecer y descendiendo gradualmente hasta un 67% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 3 y 7 km/h. Las rachas de viento serán más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A lo largo del día, el viento cambiará ligeramente de dirección, pasando a ser más del sur hacia la tarde.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día. Sin embargo, hacia la noche, la nubosidad aumentará, y se prevé un cielo cubierto, lo que podría dar lugar a una atmósfera más fría y húmeda. La temperatura mínima por la noche descenderá a 6 grados, lo que sugiere que será un final de jornada fresco.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque se podría experimentar bruma en las horas más frías de la mañana y al anochecer. El orto se producirá a las 08:29 y el ocaso a las 18:01, lo que significa que los días son cortos en esta época del año, y la luz solar será limitada.

En resumen, el día de Navidad en Bailén se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo para combatir el frío, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.