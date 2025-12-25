El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Baeza se despertará con un ambiente fresco y despejado, ideal para disfrutar de las festividades navideñas. A primera hora de la mañana, la temperatura rondará los 5 grados , con una humedad relativa alta del 91%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 4 grados en las horas más tempranas del día.

Durante la jornada, el cielo presentará variaciones. Aunque comenzará despejado, se espera que a lo largo de la mañana y la tarde se formen nubes altas, lo que podría dar lugar a un cielo poco nuboso en algunos momentos. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes y visitantes de Baeza disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será ligero, predominando del sureste con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h. Esto contribuirá a que la sensación de frío no sea excesivamente intensa, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente durante las horas de la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 8 grados . Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente a 5 grados, con un aumento en la humedad relativa, que podría llegar al 100% en las horas nocturnas. Esto podría dar lugar a la formación de niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la niebla puede hacer que las condiciones de conducción sean más complicadas.

En resumen, el día de Navidad en Baeza se presentará como una jornada fresca y mayormente despejada, ideal para disfrutar de las celebraciones navideñas al aire libre, con temperaturas que oscilan entre los 4 y 8 grados y sin riesgo de precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.