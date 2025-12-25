El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Baena se despertará con un tiempo caracterizado por un cielo mayormente nuboso. Durante la madrugada, se prevé que el cielo esté poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales del día. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 6 grados, que irán aumentando ligeramente hasta alcanzar los 10 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia de viento.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 74% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y del sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 6 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de mayor frescura. Es recomendable que los habitantes de Baena se vistan adecuadamente para el frío y el viento, especialmente si planean salir durante la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia muy baja, que se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes.

En resumen, el día de Navidad en Baena se presentará con un tiempo fresco y nublado, ideal para disfrutar de las festividades en interiores o abrigados en el exterior. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento suave marcará el ambiente de este día especial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.