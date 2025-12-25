El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Ayamonte se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las celebraciones navideñas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados durante la tarde. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el centro de la ciudad o reuniones familiares en parques. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo y agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 12 km/h, aumentando a 19 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas, pero no se anticipan rachas fuertes que puedan causar inconvenientes. Por la tarde, el viento cambiará a dirección norte, manteniendo velocidades similares, lo que ayudará a refrescar el ambiente sin resultar incómodo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean disfrutar de comidas al aire libre o participar en eventos festivos en la comunidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 11 grados . La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las luces navideñas que adornan la ciudad.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para este 25 de diciembre será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día perfecto para celebrar la Navidad en compañía de familiares y amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.