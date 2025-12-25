El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la situación mejorará ligeramente, pero la bruma persistirá en algunos momentos.

Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 7 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 13 grados durante la tarde. A medida que el día avance, se prevé un ligero descenso en la temperatura hacia la noche, donde se espera que se sitúe alrededor de los 10 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 86% por la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, predominando del sur y suroeste. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pero se mantendrá en general suave, lo que permitirá que la bruma y la niebla se disipen lentamente.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Arahal tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas del día, debido a la posible presencia de niebla.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren entre las nubes. Esto podría ofrecer un respiro a los habitantes que deseen disfrutar de un paseo navideño, aunque la temperatura seguirá siendo fresca. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para compartir en familia y disfrutar de las festividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.