El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Andújar se despertará con un tiempo predominantemente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 6 grados , con una humedad relativa alta del 94%, lo que podría generar una sensación de frío. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable a medida que la temperatura se eleva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el día será mayormente soleado, se prevé la posibilidad de niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas más bajas y húmedas de la ciudad.

A lo largo de la tarde, la nubosidad aumentará ligeramente, con intervalos de nubes que podrían dar paso a un cielo nuboso hacia el final del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados por la tarde y bajando a 6 grados al caer la noche. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 91% hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

La salida del sol está prevista para las 08:30, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:02, lo que permitirá disfrutar de una buena cantidad de luz natural durante el día. En resumen, el 25 de diciembre en Andújar se presenta como un día ideal para disfrutar de la Navidad al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, aunque con la posibilidad de algunas nubes al final de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.