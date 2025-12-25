El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad desde temprano. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante la mañana, lo que sugiere que será un día fresco, pero agradable para quienes se vistan adecuadamente.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Este ligero ascenso en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que las actividades al aire libre sean muy placenteras. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo a un 68% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 12 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Esta brisa suave será refrescante y ayudará a mitigar la sensación de frío en las horas más frescas.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes dispersas. Sin embargo, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que las familias y amigos se reúnan para celebrar la Navidad sin preocuparse por el tiempo. La visibilidad será excelente, lo que facilitará las actividades al aire libre y las reuniones familiares.

En resumen, el día de Navidad en Almonte se presenta como una jornada ideal para disfrutar de la naturaleza y las tradiciones navideñas. Con temperaturas frescas, un cielo despejado y vientos suaves, los habitantes de Almonte podrán celebrar con alegría y comodidad, aprovechando al máximo este día especial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.