El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Aljaraque disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con una visibilidad óptima y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 15 grados . La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, alcanzando los 4 grados a las 8 de la mañana, mientras que la máxima se alcanzará alrededor de las 3 de la tarde, con 15 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, comenzando en un 83% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 66% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, las primeras horas podrían sentirse un poco más frías y húmedas. Sin embargo, a medida que avance el día, la sensación térmica mejorará con la subida de las temperaturas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

No se anticipa precipitación durante el día, lo que significa que los residentes y visitantes de Aljaraque podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Con el orto solar a las 08:39 y el ocaso a las 18:16, los habitantes de Aljaraque tendrán más de 9 horas de luz solar para disfrutar de este día festivo. Es un momento ideal para salir a pasear, realizar actividades familiares o simplemente disfrutar de la naturaleza en un entorno despejado.

En resumen, el 25 de diciembre en Aljaraque se presenta como un día perfecto para celebrar la Navidad al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Una jornada que invita a disfrutar de la compañía de seres queridos en un ambiente festivo y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.