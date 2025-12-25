El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

La jornada del 25 de diciembre de 2025 en La Algaba se presenta con un tiempo variado, donde la nubosidad será la protagonista a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el horizonte. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 7 grados, con una sensación de frío acentuada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 92% en las primeras horas.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la persistente humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del norte y noreste, tendrá velocidades que variarán entre 1 y 6 km/h, lo que contribuirá a que la sensación de frío se mantenga a lo largo del día.

La nubosidad aumentará progresivamente, con períodos de cielo nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche. A pesar de la presencia de nubes, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los habitantes de La Algaba disfruten de las festividades navideñas sin la preocupación de un tiempo adverso.

La tarde se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 a 12 grados. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, alcanzando un 76% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea un poco más llevadera. Sin embargo, al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 6 grados, y la humedad aumentará, alcanzando el 100% en las últimas horas del día.

En resumen, el día de Navidad en La Algaba será fresco y nublado, ideal para disfrutar de las tradiciones familiares en interiores. Aunque el frío y la humedad estarán presentes, no se esperan lluvias, lo que permitirá que las celebraciones se desarrollen sin contratiempos. La combinación de temperaturas frescas y un cielo cubierto creará un ambiente típico de invierno, perfecto para disfrutar de la calidez del hogar y la compañía de seres queridos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.