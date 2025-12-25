El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de niebla y bruma que podrían dificultar la visibilidad en algunas zonas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 1 y 2 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 8 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.
La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 100% durante la mañana, lo que contribuirá a la formación de niebla en las primeras horas del día. Esta niebla podría persistir hasta media mañana, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones que se desplacen por las vías de la localidad. A medida que el día avance, la niebla dará paso a una bruma ligera, especialmente en las horas centrales del día, aunque la visibilidad seguirá siendo limitada en algunos momentos.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, con un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de lloviznas en la tarde, aunque estas serán mínimas y no afectarán de manera considerable las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, con un 0% en las horas de la tarde.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría ayudar a dispersar la niebla y la bruma. Sin embargo, las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 2 grados. La visibilidad podría verse afectada por la reaparición de la niebla, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir.
En resumen, el día de Navidad en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos nubosos y la presencia de niebla y bruma, lo que invitará a disfrutar de las festividades en interiores, mientras se mantiene la precaución en las vías.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.
