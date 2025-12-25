El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se despertará con un tiempo predominantemente despejado durante las primeras horas del día. A las 00:00, la temperatura se situará en 8 grados , con una humedad relativa alta del 92%, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados a la 01:00 y 6 grados a las 02:00, mientras que la humedad se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 94% en las horas más frías.

A partir de las 03:00, el cielo comenzará a cubrirse con niebla y bruma, lo que podría afectar la visibilidad en las primeras horas del día. Este fenómeno se mantendrá hasta las 09:00, cuando la niebla se disipará y el sol comenzará a brillar con más fuerza. La temperatura se estabilizará en torno a los 5 grados entre las 04:00 y las 10:00, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de niebla en las primeras horas.

Durante la tarde, el tiempo mejorará notablemente, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán su punto máximo a las 15:00, donde se espera que el termómetro marque 12 grados. La humedad comenzará a disminuir, llegando al 75% a las 15:00, lo que permitirá que el día se sienta más cálido y agradable. A medida que el sol se eleva, la bruma y la niebla se desvanecerán, dejando paso a un cielo mayormente despejado.

El viento será moderado, con ráfagas que oscilarán entre 5 y 9 km/h, predominando del sur. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable durante las horas centrales del día. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 18:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:12.

En resumen, el día de Navidad en Alcalá de Guadaíra se presentará como un día fresco, con niebla en las primeras horas, pero con un tiempo más despejado y cálido a medida que avance la tarde. Es un día propicio para disfrutar de actividades familiares al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.