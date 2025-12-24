El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la niebla y la bruma en las primeras horas de la mañana del 24 de diciembre de 2025. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la presencia de niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras y la actividad diaria de los ciudadanos. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 6 y 8 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 76% hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia a lo largo del día, aunque se registrará un ligero riesgo de lloviznas en la mañana, especialmente en torno a las 5 de la mañana. Este fenómeno se debe a la inestabilidad atmosférica que acompaña a la niebla y la bruma. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero sin indicios de lluvias significativas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del suroeste y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, el viento se suavizará, contribuyendo a un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 40% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a un 0% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con cierta inestabilidad, las condiciones mejorarán a medida que se acerque la noche.

La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que, aunque comenzará con niebla y bruma, ofrecerá un ambiente fresco y cubierto, ideal para disfrutar de las tradiciones navideñas en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.