El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en varias horas del día. Desde la madrugada, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que avance la mañana, la temperatura apenas variará, manteniéndose en 8 grados durante las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos.

A lo largo del día, se espera que la niebla continúe, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, con un ligero aumento de la temperatura que alcanzará los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la falta de sol. La probabilidad de precipitación es baja, con un 45% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, aunque las precipitaciones acumuladas no superarán los 0.1 mm.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 15 km/h, predominando del norte y noreste. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente. Hacia la tarde, se prevé que la temperatura baje a 10 grados, y por la noche, se estabilizará en torno a los 8 grados.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla persistente, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad reducida.

A medida que se acerque la noche, la niebla podría intensificarse, y la temperatura descenderá a 9 grados, con una humedad que se mantendrá alta, alcanzando el 97% en las últimas horas del día. La combinación de estos factores hará que la noche sea fría y húmeda, ideal para disfrutar de una velada acogedora en casa, especialmente en la víspera de Navidad.

En resumen, el tiempo en Utrera para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente cubierto, con niebla y temperaturas frescas, lo que invita a los habitantes a prepararse para un día invernal y a disfrutar de las festividades navideñas en un ambiente cálido y familiar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.