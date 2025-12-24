El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque la nubosidad persistirá a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 4 y 9 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 6 grados, que se mantendrá constante hasta las 4 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 9 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 4 grados hacia las 10 de la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% durante la mayor parte del tiempo. Esto contribuirá a la sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 8 y las 9 de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 55% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% entre las 7 y las 1 de la tarde. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce aún más, con un 10% de posibilidad de precipitaciones entre las 7 y las 9 de la noche. Sin embargo, las lluvias esperadas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

En resumen, el día de Nochebuena en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas estables y una probabilidad baja de lluvias. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente y tomen precauciones al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.

