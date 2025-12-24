El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Úbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 24 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque la nubosidad persistirá a lo largo del día.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 4 y 9 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 6 grados, que se mantendrá constante hasta las 4 de la mañana. A partir de las 11 de la mañana, se espera un ligero aumento, alcanzando los 9 grados hacia la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 4 grados hacia las 10 de la noche.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% durante la mayor parte del tiempo. Esto contribuirá a la sensación de frío, especialmente en combinación con el viento.
El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 8 y las 9 de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 55% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% entre las 7 y las 1 de la tarde. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce aún más, con un 10% de posibilidad de precipitaciones entre las 7 y las 9 de la noche. Sin embargo, las lluvias esperadas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.
En resumen, el día de Nochebuena en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas estables y una probabilidad baja de lluvias. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente y tomen precauciones al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
