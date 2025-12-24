El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con intervalos de bruma que persistirán hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en la tarde. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante las horas más tempranas.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a lo largo del día, con valores que rondarán entre el 68% y el 85% en la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hay que estar atentos a la posibilidad de algunas lloviznas ligeras en la tarde, aunque estas no deberían afectar de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de probabilidad en las horas de la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan condiciones severas que puedan afectar la celebración de la Nochebuena.

Los amaneceres y atardeceres serán momentos destacados del día, con el sol saliendo a las 08:35 y poniéndose a las 18:11. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, por lo que se recomienda a los residentes disfrutar de las festividades navideñas con abrigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.