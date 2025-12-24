El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma y niebla durante las primeras horas del día. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 7 y 9 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia la tarde, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 68% por la tarde. Esto generará un ambiente fresco y algo incómodo para quienes planeen salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas horas de poco nuboso hacia la tarde, lo que podría permitir que el sol asome brevemente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 20% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 10% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan acumulaciones significativas de lluvia, ya que las condiciones se mantendrán mayormente secas a lo largo del día. La probabilidad de tormentas también se alinea con estos porcentajes, lo que sugiere que, aunque hay un leve riesgo, no se esperan eventos severos.

La jornada se caracterizará por un ambiente tranquilo, ideal para disfrutar de las festividades navideñas, aunque se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad. Las actividades al aire libre deben planearse con precaución, especialmente en las primeras horas del día debido a la niebla. A medida que se acerque la tarde, las condiciones mejorarán ligeramente, ofreciendo un respiro en el tiempo para disfrutar de la nochebuena.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.