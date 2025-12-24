El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

La predicción meteorológica para La Rinconada el 24 de diciembre de 2025 indica un día marcado por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondan los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas. Entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m., se prevé que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad comenzará a descender ligeramente, pero aún se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 90%.

Durante la tarde, a partir de la 1:00 p.m., se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14 grados . Sin embargo, el cielo seguirá presentando intervalos nubosos, con momentos de sol intercalados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que el día se mantendrá seco a pesar de la nubosidad.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h desde el noreste en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura comience a descender nuevamente. Hacia el final de la tarde, las temperaturas caerán a 10 grados , y la humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 88%.

Por la noche, la niebla podría regresar, especialmente después de las 8:00 p.m., cuando las temperaturas desciendan a 7 grados . La visibilidad podría verse afectada nuevamente, por lo que se recomienda precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 6:11 p.m., marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque fresca.

En resumen, el 24 de diciembre en La Rinconada será un día con niebla y bruma en la mañana, seguido de un cielo mayormente cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados . La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de las festividades navideñas sin preocupaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.