El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
La predicción meteorológica para La Rinconada el 24 de diciembre de 2025 indica un día marcado por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, con temperaturas que rondan los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.
A medida que avance la mañana, la bruma comenzará a disiparse, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas. Entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m., se prevé que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad comenzará a descender ligeramente, pero aún se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 90%.
Durante la tarde, a partir de la 1:00 p.m., se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14 grados . Sin embargo, el cielo seguirá presentando intervalos nubosos, con momentos de sol intercalados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia, lo que sugiere que el día se mantendrá seco a pesar de la nubosidad.
El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h desde el noreste en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura comience a descender nuevamente. Hacia el final de la tarde, las temperaturas caerán a 10 grados , y la humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 88%.
Por la noche, la niebla podría regresar, especialmente después de las 8:00 p.m., cuando las temperaturas desciendan a 7 grados . La visibilidad podría verse afectada nuevamente, por lo que se recomienda precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 6:11 p.m., marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque fresca.
En resumen, el 24 de diciembre en La Rinconada será un día con niebla y bruma en la mañana, seguido de un cielo mayormente cubierto y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados . La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de las festividades navideñas sin preocupaciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
