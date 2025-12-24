El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente brumoso, con una visibilidad reducida debido a la niebla y la bruma que cubrirán la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán cubiertas, con un cielo predominantemente nublado y la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque esta no será intensa. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 1 mm, lo que podría ser suficiente para causar charcos y una ligera incomodidad al desplazarse.

La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría afectar la sensación térmica.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, lo que no generará un impacto significativo en las condiciones climáticas, pero sí puede contribuir a una sensación de frescor. Las rachas de viento más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que se acerque la tarde, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos nublados y una ligera mejora en la visibilidad. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente entre las 7 y las 13 horas, lo que podría interrumpir las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas.

En resumen, el día de Nochebuena en Puente Genil se presentará con un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen adecuadamente para las condiciones invernales y que consideren alternativas para las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.