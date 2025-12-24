El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 24 de diciembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente invernales, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente brumoso, con una visibilidad reducida debido a la niebla y la bruma que cubrirán la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.
A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán cubiertas, con un cielo predominantemente nublado y la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque esta no será intensa. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 1 mm, lo que podría ser suficiente para causar charcos y una ligera incomodidad al desplazarse.
La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría afectar la sensación térmica.
El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, lo que no generará un impacto significativo en las condiciones climáticas, pero sí puede contribuir a una sensación de frescor. Las rachas de viento más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.
A medida que se acerque la tarde, se espera que las condiciones se mantengan estables, con cielos nublados y una ligera mejora en la visibilidad. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente entre las 7 y las 13 horas, lo que podría interrumpir las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas.
En resumen, el día de Nochebuena en Puente Genil se presentará con un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen adecuadamente para las condiciones invernales y que consideren alternativas para las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
- La Justicia vuelve a dar la razón al Ayuntamiento de Córdoba por la recogida neumática: no tendrá que indemnizar a los vecinos
- Cortada la N-432 a la altura del Lobatón tras un accidente de tráfico
- El Ayuntamiento de Córdoba aprueba su oferta de empleo público 2025 con 213 plazas: estos son los puestos a cubrir
- Una densa niebla obliga a desviar a Sevilla el vuelo de Vueling procedente de Barcelona con destino Córdoba
- Un viaje a Cazorla que vale 20.000 euros: 'Todavía no me lo creo
- El 'efecto CVC' sitúa al Córdoba CF en el decimotercer puesto del reparto televisivo en Segunda
- Un grupo de amigos de Córdoba gana 200.000 euros en la Lotería de Navidad: «Hemos llorado de la emoción»
- La UCO espera que Filosofía y Letras cuente con las instalaciones de la calle Manríquez para el curso 2026-27