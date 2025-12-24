El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 24 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 65% en las primeras horas y subirá hasta un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 9 grados , lo que indica un ambiente fresco. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 5 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un leve aumento hasta 9 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.
El viento soplará de direcciones variables, predominando del norte y el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 15 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.
La niebla también podría ser un fenómeno a tener en cuenta, ya que se prevé su presencia en las primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al desplazarse por la zona.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría dar lugar a episodios de lluvia más intensa. Sin embargo, se espera que las precipitaciones sean en su mayoría ligeras, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total.
En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para este 24 de diciembre será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de las festividades navideñas, manteniendo un abrigo a mano para combatir el frío y la humedad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
