El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 65% en las primeras horas y subirá hasta un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 9 grados , lo que indica un ambiente fresco. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 5 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un leve aumento hasta 9 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

El viento soplará de direcciones variables, predominando del norte y el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 15 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La niebla también podría ser un fenómeno a tener en cuenta, ya que se prevé su presencia en las primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al desplazarse por la zona.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría dar lugar a episodios de lluvia más intensa. Sin embargo, se espera que las precipitaciones sean en su mayoría ligeras, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para este 24 de diciembre será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de las festividades navideñas, manteniendo un abrigo a mano para combatir el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.