El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad y afectar el tráfico. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 6 y 7 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa disminuirá ligeramente, rondando el 71%, lo que permitirá que el ambiente se sienta un poco más fresco y cómodo.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados al caer la tarde. La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que oscilarán entre los 4 y 18 km/h, predominando del noreste y este. Estas condiciones de viento, aunque moderadas, podrían hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será nula durante el día, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día tranquilo en términos de fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable abrigarse bien, ya que las temperaturas descenderán considerablemente al caer la noche, y la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta aún más frío.

En resumen, el 24 de diciembre en Pozoblanco se caracterizará por un inicio de día con niebla, seguido de un periodo de cielos poco nubosos y temperaturas frescas, que darán paso a un ambiente más nublado y frío hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.