El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El día de hoy, 24 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 14 grados . La máxima se espera alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 14 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y al viento que soplará de dirección noreste.

El viento, que alcanzará velocidades de hasta 24 km/h en su máxima racha, contribuirá a que la sensación de frío sea más pronunciada. Durante la mañana, se registrarán vientos de entre 6 y 9 km/h, aumentando ligeramente por la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 65% de que se produzcan lluvias durante las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% en la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también se mantiene alta, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo.

La visibilidad se verá afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar el tránsito. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y reduzcan la velocidad al circular por las carreteras.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío aún mayor. En resumen, Palma del Río experimentará un día invernal, con condiciones propensas a la lluvia y tormentas, lo que invita a los habitantes a prepararse adecuadamente para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.