El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por condiciones meteorológicas invernales. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de niebla que afectará la visibilidad, especialmente en las primeras horas del día. La niebla persistirá hasta la tarde, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.

La temperatura se mantendrá en niveles frescos, oscilando entre los 8 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana, alcanzando un mínimo de 8 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 14 grados en su punto máximo. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar incómoda para quienes planeen salir, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 72% y el 94%. Esto, combinado con la niebla, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 35% de lluvia ligera en las primeras horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con apenas 0.1 mm pronosticados. A lo largo del día, la posibilidad de lluvia se reduce, y no se anticipan precipitaciones significativas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h, predominando del norte y noreste. Las rachas más fuertes se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

Los Palacios y Villafranca vivirán un día típico de invierno, con cielos cubiertos y temperaturas frescas. La niebla y la alta humedad serán protagonistas, por lo que se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse y que se vistan adecuadamente para disfrutar de las festividades navideñas. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente, marcando un ambiente invernal que invita a disfrutar de la calidez del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.