El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura oscilará entre los 8 y 10 grados , lo que indica un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas variaciones, alcanzando un máximo de 11 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. La niebla y la bruma también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h en momentos puntuales. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los habitantes de Osuna que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

Durante la tarde, aunque la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, se espera que la intensidad de las precipitaciones disminuya, con lluvias escasas que podrían continuar intermitentemente. La probabilidad de tormenta también se mantendrá en un 65% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es prudente estar preparados para posibles cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día de Navidad en Osuna se presentará con un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La alta humedad y la posibilidad de niebla en las primeras horas del día podrían afectar la visibilidad, por lo que se aconseja precaución al desplazarse. A medida que se acerque la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo similares, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán ligeramente, manteniendo la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.