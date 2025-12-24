El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8:00 a.m., el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío y la posibilidad de que se forme condensación en las superficies.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo seguirá cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 9 grados, y se prevé que la humedad comience a descender ligeramente. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, con un 90% de posibilidad de lluvia entre la 1:00 a.m. y las 7:00 a.m., y un 85% entre las 7:00 a.m. y la 1:00 p.m. Esto sugiere que es probable que los residentes experimenten lluvias ligeras a lo largo de la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más inestable, con la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se mantiene en un 55% entre la 1:00 p.m. y las 7:00 p.m. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados . La combinación de la humedad y el aumento de la temperatura podría generar condiciones propicias para la formación de tormentas aisladas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación térmica. A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, aunque se mantendrá cubierto en general. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche.

La noche de Nochebuena se presentará fresca y húmeda, con una probabilidad de lluvia que disminuirá a cero entre las 7:00 p.m. y la medianoche. Los residentes de Morón de la Frontera deben prepararse para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, así como temperaturas frescas que invitan a abrigarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.