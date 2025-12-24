El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Montilla se verá afectada por condiciones meteorológicas adversas, con un predominio de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con tormentas que podrían acompañarse de lluvia escasa, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 6 y 12 grados , siendo más frescas las primeras horas y alcanzando su máximo alrededor del mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-100% durante gran parte del día. Esto generará un ambiente húmedo y frío, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.8 mm en los periodos más intensos. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en torno al 85% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque la cantidad de lluvia no sea significativa, la posibilidad de que se produzcan chubascos es considerable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que podrían alcanzar hasta los 20 km/h, principalmente del noreste. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, lo que podría afectar a la sensación térmica y hacer que las temperaturas se sientan más bajas de lo que realmente son.

Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como precaución al conducir debido a la niebla y las posibles tormentas. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las primeras horas del día. En resumen, el 24 de diciembre en Montilla se presenta como un día invernal, con cielos cubiertos, posibilidad de tormentas y un ambiente frío y húmedo que invitan a disfrutar de las festividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.