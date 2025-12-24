El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Moguer se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la visibilidad debido a la presencia de niebla y bruma en diferentes momentos del día. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la niebla se hará más densa, especialmente entre las 1:00 y las 6:00 horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 6 y los 13 grados . Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 6 grados, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender hacia el mediodía, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 11 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las temperaturas frescas.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 25% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la mayoría de las horas se mantendrán secas, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de las tradiciones navideñas sin interrupciones por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 7 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazamientos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Moguer para el 24 de diciembre de 2025 será fresco y mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y una ligera posibilidad de lluvias por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.