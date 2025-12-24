El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se mantengan hasta la tarde. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en el periodo de la mañana.

La temperatura durante el día oscilará entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas las primeras horas y alcanzando su punto más alto hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, lo que podría resultar en un ambiente frío y húmedo, especialmente con la alta humedad relativa que se prevé, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, acentuando la frialdad del ambiente. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en momentos de tormenta, lo que podría contribuir a un tiempo inestable.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 80% en las primeras horas y disminuyendo a un 25% hacia la tarde. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Martos experimenten lluvias intermitentes, especialmente en la mañana y parte de la tarde. Las tormentas también tienen una probabilidad del 80% en las primeras horas, lo que sugiere que podrían presentarse descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y una tendencia hacia cielos más despejados. Sin embargo, las temperaturas seguirán siendo frescas, rondando los 6 grados en las horas nocturnas. La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación de frío persista.

En resumen, el día de Navidad en Martos se presentará con un tiempo inestable, caracterizado por cielos cubiertos, lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de una leve mejora hacia la tarde y la noche. Los habitantes deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para enfrentar las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.