El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Marchena se verá afectada por condiciones meteorológicas que se caracterizan por una alta humedad y la presencia de niebla y bruma en las primeras horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa alcanzará el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo alta. Durante este periodo, no se prevén precipitaciones significativas, aunque se registrarán lluvias escasas en forma de llovizna en algunos momentos, especialmente en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con un aumento en la probabilidad de tormentas y lluvias. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 90% entre la 1 y las 7 de la tarde, y un 75% entre las 7 de la tarde y la 1 de la mañana del día siguiente. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados , lo que proporcionará un leve alivio del frío matutino.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que se acerque la noche, la intensidad del viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche.

La noche de Nochebuena se presentará con un cielo mayormente cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas disminuirá, se mantendrá la posibilidad de lluvias ligeras. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 90%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es.

En resumen, Marchena experimentará un día marcado por la niebla y la bruma en la mañana, seguido de un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias por la tarde y la noche. Los habitantes deben prepararse para un tiempo fresco y húmedo, ideal para disfrutar de las festividades navideñas en interiores.

