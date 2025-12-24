El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El día de hoy, 24 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta aproximadamente las 4 de la tarde.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con un 100% de humedad relativa en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Se espera que la temperatura más baja se registre a primera hora, con 7 grados, y que suba gradualmente hasta los 14 grados hacia las 4 de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las horas de la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se esperan eventos meteorológicos severos.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 19 km/h provenientes del noreste en las horas de la tarde. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves de 5 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 9 de la noche. La visibilidad mejorará a medida que la niebla se disipe, pero el cielo seguirá cubierto hasta el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el inicio de una noche que se espera tranquila, aunque fresca.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día nublado y fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores, especialmente en esta víspera de Navidad. Se recomienda abrigarse bien si se planea salir, ya que las temperaturas serán bajas y la sensación de frío se verá acentuada por el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.