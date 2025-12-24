El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 07:00, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar los desplazamientos matutinos. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque la nubosidad persistirá a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12 grados hacia la tarde. Este rango térmico sugiere que será un día frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, aunque existe una probabilidad del 40% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en las primeras horas, especialmente entre la 01:00 y las 07:00. A partir de la mañana, la probabilidad de precipitación disminuirá, y se espera que el día transcurra sin lluvias.

El viento soplará de dirección variable, predominando del suroeste y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance el día, el viento se suavizará, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día de cielos mayormente cubiertos, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, especialmente en la víspera de la Navidad, mientras que aquellos que salgan deben estar preparados para el frío y la posible niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.