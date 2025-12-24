El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones ligeras. Se espera que la temperatura oscile entre los 6 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las cantidades de precipitación esperadas son moderadas, con valores que podrían llegar hasta 0.9 mm en las horas pico de lluvia. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, las lluvias serán más ligeras, con acumulaciones de 0.2 mm.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 85% durante la mayor parte del día. Esto contribuirá a una sensación de frío y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 10 km/h. Esta brisa suave no será suficiente para aliviar la sensación de frío, pero sí aportará un ligero movimiento en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, la visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las horas cercanas al amanecer y al anochecer, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre. La niebla será más densa en las primeras horas, con una visibilidad reducida que podría causar inconvenientes.

En resumen, el día de Nochebuena en Lucena se presentará con un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Es recomendable que los lucentinos se preparen para un día en el que las actividades al aire libre podrían verse limitadas por las condiciones meteorológicas, y que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.