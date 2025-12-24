El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lora del Río según los datos de la AEMET
El 24 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas del día. Durante el periodo de la madrugada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que indica condiciones de niebla y bruma en la atmósfera. A medida que avance la mañana, la temperatura podría alcanzar hasta 10 grados, aunque la sensación térmica se verá afectada por el viento.
El viento soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 65% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras. A medida que el día progrese, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 35% durante la mañana y la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.
A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de niebla y bruma, especialmente en las horas más frías de la mañana. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 14 grados , antes de descender nuevamente hacia la tarde. La humedad relativa comenzará a disminuir gradualmente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 70% por la tarde.
En la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en las condiciones hacia la noche. La temperatura descenderá a 10 grados hacia el final del día, y el viento se suavizará, con velocidades que disminuirán a 2 km/h en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de que persistan algunas nubes.
Los habitantes de Lora del Río deben estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente en las primeras horas del día, y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras sugiere que será un día típico de invierno en la región, ideal para disfrutar de actividades en interiores y preparativos navideños.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
