El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas del día. Durante el periodo de la madrugada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que indica condiciones de niebla y bruma en la atmósfera. A medida que avance la mañana, la temperatura podría alcanzar hasta 10 grados, aunque la sensación térmica se verá afectada por el viento.

El viento soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 65% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras. A medida que el día progrese, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 35% durante la mañana y la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más intensas.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de niebla y bruma, especialmente en las horas más frías de la mañana. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 14 grados , antes de descender nuevamente hacia la tarde. La humedad relativa comenzará a disminuir gradualmente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 70% por la tarde.

En la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en las condiciones hacia la noche. La temperatura descenderá a 10 grados hacia el final del día, y el viento se suavizará, con velocidades que disminuirán a 2 km/h en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de que persistan algunas nubes.

Los habitantes de Lora del Río deben estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente en las primeras horas del día, y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras sugiere que será un día típico de invierno en la región, ideal para disfrutar de actividades en interiores y preparativos navideños.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.