El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 60% en las primeras horas del día. La niebla y la bruma serán características destacadas en la mañana, especialmente durante el periodo de 00:00 a 01:00, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la ciudad. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían traer lluvias escasas, especialmente entre las 04:00 y las 06:00.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 6 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 8 grados, mientras que por la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 84% en las horas de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja y contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 60% durante la mañana, disminuyendo a un 25% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, especialmente en las horas cercanas al mediodía. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, así como para la posibilidad de lluvias ligeras.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, con condiciones más favorables para disfrutar de la celebración de la Nochebuena. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando mínimas de 6 grados hacia la medianoche. La visibilidad mejorará, y se espera que el viento disminuya su intensidad, proporcionando un ambiente más tranquilo para las festividades.

En resumen, el tiempo en Linares para el 24 de diciembre de 2025 será fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y tormentas en las primeras horas, mejorando hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.