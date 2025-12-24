El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Lepe se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al amanecer.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, proporcionará un ambiente propicio para disfrutar de las festividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 10 y 21 km/h. Durante la mañana, las rachas de viento serán más intensas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la Navidad en familia o con amigos.

La salida del sol está programada para las 08:40, y el ocaso será a las 18:16, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar de las festividades. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que el día sea ideal para paseos, reuniones familiares y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá a los leperos disfrutar de una Navidad festiva y acogedora.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.