El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al desplazarse durante estas horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío. A partir de las 12 del mediodía, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados , proporcionando un leve respiro del frío matutino.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar lugar a algunas precipitaciones ligeras, aunque la probabilidad de lluvia es baja, con un 5% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, con valores que rondarán entre el 80% y el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Estas condiciones de viento son relativamente suaves, lo que no debería causar inconvenientes significativos en las actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a la combinación de frío y humedad.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores de entre 8 y 10 grados . La niebla podría regresar, especialmente después de las 8 de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el inicio de una noche que se anticipa fría y húmeda.

En resumen, el día de Navidad en Lebrija se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con niebla en las primeras horas y cielos cubiertos durante la mayor parte del día. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse y que se vistan adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.