El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 24 de diciembre de 2025, Lebrija se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar precauciones al desplazarse durante estas horas.
A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío. A partir de las 12 del mediodía, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados , proporcionando un leve respiro del frío matutino.
A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar lugar a algunas precipitaciones ligeras, aunque la probabilidad de lluvia es baja, con un 5% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, con valores que rondarán entre el 80% y el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Estas condiciones de viento son relativamente suaves, lo que no debería causar inconvenientes significativos en las actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a la combinación de frío y humedad.
A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando valores de entre 8 y 10 grados . La niebla podría regresar, especialmente después de las 8 de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el inicio de una noche que se anticipa fría y húmeda.
En resumen, el día de Navidad en Lebrija se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con niebla en las primeras horas y cielos cubiertos durante la mayor parte del día. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse y que se vistan adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la alta humedad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
