El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, la ciudad de Jaén se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente durante la madrugada, lo que podría complicar los desplazamientos. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que podrían intermitentemente afectar la región.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 61% y el 88% a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 70% de lluvia en las primeras horas, disminuyendo a un 25% hacia la tarde. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las horas más activas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en la mañana.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 0 y 17 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea salir, sobre todo en las horas de la tarde y la noche.

La salida del sol se producirá a las 08:28, y el ocaso será a las 18:01, lo que significa que los días son cortos y la luz solar será limitada. Esto, combinado con la alta humedad y las nubes, puede dar lugar a un ambiente gris y sombrío, típico del invierno en Jaén.

En resumen, el 24 de diciembre en Jaén se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos nublados y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a la población que tome precauciones al desplazarse y que se vista adecuadamente para las condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.