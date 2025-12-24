El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El día de hoy, 24 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente cubierto con condiciones de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. La temperatura oscilará entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10-12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A partir de la tarde, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una probabilidad del 30% de lluvia ligera en las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el resto del día permanezca seco. Las precipitaciones acumuladas serán mínimas, con un total estimado de 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste al principio, con velocidades que alcanzarán los 4 km/h, aumentando a medida que el día avanza, con ráfagas que podrían llegar hasta los 13 km/h en la tarde. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que el día avance, se espera que la visibilidad mejore, aunque las condiciones nubladas persistirán.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas moderadas y una baja probabilidad de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben planearse con precaución debido a la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.