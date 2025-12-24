El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían presentarse en varios momentos, especialmente durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, y manteniéndose en un 90% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, la cantidad de lluvia prevista es baja, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y los 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 7 grados en las horas más frías. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 75% por la tarde.

El viento soplará de direcciones variables, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La visibilidad podría verse reducida en las primeras horas debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de tormentas que se mantendrá en un 40% entre las 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La niebla podría regresar, lo que podría hacer que las condiciones sean aún más frías y húmedas.

En resumen, el día de Nochebuena en Écija se presentará con un tiempo inestable, caracterizado por cielos cubiertos, probabilidad de lluvias y temperaturas frescas, lo que invita a los ciudadanos a prepararse adecuadamente para las festividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.