El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad será reducida debido a la niebla, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto. Desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 7 a 10 grados . La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo alta, rondando el 80% en las horas centrales del día. No se prevén precipitaciones, lo que permitirá que las actividades navideñas se desarrollen sin inconvenientes relacionados con la lluvia.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 14 grados hacia las 4 de la tarde. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 20% entre la 1 y las 7 de la tarde, aunque las condiciones no parecen indicar que se materialicen lluvias significativas. El viento soplará desde el noreste a velocidades que oscilarán entre 9 y 11 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, y se espera que el cielo continúe cubierto, aunque se prevé que haya algunos claros en la noche. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% entre las 7 de la tarde y la medianoche, lo que sugiere que la noche de Nochebuena será tranquila y propicia para las celebraciones familiares.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas frescas. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones de visibilidad en la mañana. Las festividades navideñas podrán llevarse a cabo sin contratiempos, disfrutando de un ambiente fresco y acogedor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.