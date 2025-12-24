El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas del día. A partir de la medianoche, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 99%. A medida que avance la mañana, la temperatura podría descender ligeramente, manteniéndose en 7 grados en las horas más frías.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 75% de posibilidades de tormenta y lluvia en las primeras horas, que se extenderá hasta las 7 de la mañana. Durante este periodo, se anticipa una precipitación acumulada de aproximadamente 2 mm, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se desplacen por la ciudad. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 40% entre las 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h hacia las 3 de la tarde. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día progrese, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia la tarde, antes de descender nuevamente a 12 grados al caer la noche.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque permanecerá cubierto en general. Las condiciones mejorarán hacia la tarde, con un cielo que se tornará poco nuboso y despejado en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 18:05. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la tarde, proporcionando un respiro a los cordobeses que celebran la víspera de Navidad.

Es importante que los ciudadanos se preparen para un día variable, con la posibilidad de lluvias en las primeras horas y un tiempo más templado hacia la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día, lo que sugiere que será una noche fría para las celebraciones navideñas.

