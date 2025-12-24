El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera una visibilidad reducida debido a la niebla, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en la franja horaria de 1 a 7 de la mañana, aunque no se anticipan acumulaciones significativas.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, con la posibilidad de que se presenten algunos claros. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 86% al final del día.

El viento será moderado, predominando del norte y noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Es recomendable que los habitantes de Castilleja de la Cuesta se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente durante las horas de la mañana y la noche.

En resumen, el día de Nochebuena en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y una leve posibilidad de lluvias. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente, aunque el frío persistirá. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, preparándose para las celebraciones familiares de la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.