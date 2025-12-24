El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Cartaya se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para las actividades al aire libre y las celebraciones navideñas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un día seco, sin probabilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para quienes planean salir a realizar compras navideñas o disfrutar de actividades al aire libre con familiares y amigos.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 21 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento más intensas, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y cómodo por la tarde.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 14 grados . El cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza, lo que será un alivio para aquellos que buscan disfrutar de un día festivo al aire libre. La humedad comenzará a descender, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. El cielo continuará despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente propicio para las celebraciones nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el inicio de una noche tranquila y serena.

En resumen, el tiempo en Cartaya para el 24 de diciembre de 2025 será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de las festividades navideñas en un ambiente cómodo y festivo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.