El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana. La precipitación esperada es de 0.1 mm, lo que indica que, aunque puede haber algunas gotas, no se anticipa un día de lluvias intensas.

A lo largo de la mañana, la niebla será un fenómeno notable, especialmente en las horas más tempranas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con momentos de bruma y nubes muy densas. La probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 30% durante la mañana y la tarde, lo que significa que, aunque la lluvia no será constante, no se puede descartar la posibilidad de algunas lloviznas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

Por la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que caiga a alrededor de 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando el 91% en la tarde y el 98% por la noche. Esto, combinado con el cielo cubierto, podría dar lugar a un ambiente bastante frío y húmedo.

En resumen, el 24 de diciembre en Carmona será un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia ligera y niebla en las primeras horas. Los residentes deben prepararse para un tiempo invernal, ideal para disfrutar de las festividades navideñas en interiores, mientras que el exterior se presenta con un ambiente gris y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.