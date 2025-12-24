El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al desplazarse.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama. La temperatura comenzará en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las horas más frescas de la madrugada. A partir de las 10:00 horas, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 76% en la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, hay que estar atentos a la posibilidad de brumas, especialmente en las primeras horas, que podrían generar un ambiente húmedo y fresco.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, predominando del norte y noreste. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, pero se mantendrá presente, contribuyendo a un ambiente fresco.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% en las primeras horas, disminuyendo a un 0% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente nublado, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, el día de Navidad en Camas se presentará fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que no superarán los 14 grados. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que los que salgan deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.