El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Camas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 24 de diciembre de 2025, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones al desplazarse.
A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el panorama. La temperatura comenzará en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las horas más frescas de la madrugada. A partir de las 10:00 horas, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía.
La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta un 76% en la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Sin embargo, hay que estar atentos a la posibilidad de brumas, especialmente en las primeras horas, que podrían generar un ambiente húmedo y fresco.
El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, predominando del norte y noreste. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, pero se mantendrá presente, contribuyendo a un ambiente fresco.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% en las primeras horas, disminuyendo a un 0% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente nublado, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.
En resumen, el día de Navidad en Camas se presentará fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que no superarán los 14 grados. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que los que salgan deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
