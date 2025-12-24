El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, la localidad de Cabra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 75% en las primeras horas y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias, aunque no serán intensas, se acumularán en torno a 0.5 a 2 mm, especialmente en las primeras horas del día.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 6 y 11 grados , siendo más fresca en las primeras horas y alcanzando su punto más alto hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 7 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles cercanos al 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 10 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 17 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá una brisa ligera que podría ser refrescante.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean desplazarse durante la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá un ambiente nuboso. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan chubascos aislados.

En resumen, el día de Nochebuena en Cabra se presentará con un tiempo inestable, donde las lluvias y las tormentas serán protagonistas. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, ideal para disfrutar de las festividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre podrían verse limitadas por las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.