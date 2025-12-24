El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será predominante, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, aunque se mantendrán cielos cubiertos con algunas lluvias escasas en la franja horaria de 3 a 4 de la tarde. Se prevé una precipitación de 0.1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras y no generarán grandes inconvenientes. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 55% durante las primeras horas, disminuyendo a un 10% en la tarde.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 14 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad relativa también experimentará un ligero descenso, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, entre el 75% y el 85%.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento suave contribuirá a una sensación térmica un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, la niebla volverá a hacer su aparición, y las temperaturas se desplomarán nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 11 de la noche. La visibilidad se verá afectada, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazarse por la zona.

En resumen, el día de Navidad en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un inicio frío y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde y un regreso de la niebla al caer la noche. Es un día ideal para disfrutar en casa, preparándose para las celebraciones familiares, mientras se mantiene alerta a las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.