El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Las Cabezas de San Juan según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 24 de diciembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de niebla en las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será predominante, con una visibilidad reducida que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa del 100%, lo que acentuará la sensación de frío.
A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, aunque se mantendrán cielos cubiertos con algunas lluvias escasas en la franja horaria de 3 a 4 de la tarde. Se prevé una precipitación de 0.1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras y no generarán grandes inconvenientes. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 55% durante las primeras horas, disminuyendo a un 10% en la tarde.
Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 14 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad relativa también experimentará un ligero descenso, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, entre el 75% y el 85%.
El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento suave contribuirá a una sensación térmica un poco más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
A medida que se acerque la noche, la niebla volverá a hacer su aparición, y las temperaturas se desplomarán nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 11 de la noche. La visibilidad se verá afectada, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazarse por la zona.
En resumen, el día de Navidad en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un inicio frío y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde y un regreso de la niebla al caer la noche. Es un día ideal para disfrutar en casa, preparándose para las celebraciones familiares, mientras se mantiene alerta a las condiciones meteorológicas cambiantes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
