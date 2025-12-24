El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El 24 de diciembre de 2025, Bormujos se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan las luces encendidas para mejorar la visibilidad.
A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío. A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía.
Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones hacia un estado nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 12 a 13 grados , lo que proporcionará un leve alivio del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el noreste a velocidades de entre 6 y 12 km/h.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, aunque hay una probabilidad del 20% de que se registren algunas lloviznas ligeras en la tarde. Esta probabilidad se incrementa ligeramente hacia la noche, aunque se espera que las condiciones se mantengan mayormente secas. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las horas nocturnas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá cubierto, y la niebla podría regresar, lo que podría afectar las celebraciones navideñas al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el inicio de una noche fría y húmeda.
En resumen, el 24 de diciembre en Bormujos se caracterizará por un tiempo mayormente nublado y fresco, con niebla en las primeras horas y temperaturas que variarán entre los 7 y 13 grados . Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de frío y humedad, especialmente si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.
