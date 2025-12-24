El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán características del cielo, con un estado de cielo que se mantendrá cubierto en varios periodos. La temperatura oscilará entre los 6 y 12 grados , siendo más fresca durante la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con valores que rondan entre 0 y 0.1 mm en varios periodos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es notable, alcanzando un 60% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a un 15% en la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que se acerque la tarde, el viento se suavizará, lo que podría ofrecer un respiro a los que se aventuren a disfrutar de las festividades navideñas al aire libre.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas, así que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

En resumen, Bailén experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia ligera y viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, como reuniones familiares y celebraciones navideñas, mientras que aquellos que salgan deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.