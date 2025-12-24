El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Baeza se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Durante la madrugada y la mañana, la visibilidad podría verse reducida debido a la niebla, especialmente en las horas más tempranas, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo muy nuboso, con algunas áreas cubiertas y la posibilidad de lluvias escasas.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 55% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, con un 20% entre las 7 y la 1 de la tarde, y un 45% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en 6 grados y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 68% y el 98% a lo largo del día. Esto puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 23 km/h en las horas de la tarde, predominando de dirección sureste. Este viento podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones de viento también podrían generar algunas ráfagas más intensas en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla, lo que podría complicar el tránsito en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 17:59, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque fresca y con la posibilidad de que la niebla regrese.

En resumen, el día de Nochebuena en Baeza se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a los habitantes a prepararse adecuadamente para disfrutar de las festividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.