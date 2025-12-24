El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 24 de diciembre

El 24 de diciembre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 85% y una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes de la localidad.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se espera que las condiciones de visibilidad se vean afectadas por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Esto podría dificultar la circulación en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen alrededor de 1.1 mm a lo largo del día, con las lluvias más intensas concentradas en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, la cantidad de lluvia no será significativa, lo que sugiere que no se esperan inundaciones ni problemas mayores relacionados con el agua.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de tormentas y una tendencia hacia cielos más despejados. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 6 grados , lo que hará que la noche sea fresca y propicia para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias debido a la posible presencia de niebla.

En resumen, el día de Navidad en Baena se presentará con un tiempo inestable, caracterizado por cielos cubiertos, probabilidad de tormentas y temperaturas frescas, lo que invita a los habitantes a prepararse adecuadamente para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-23T20:57:11.